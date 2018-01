Oberwolfach "Kopfzerbrechen" über Spielregeln

Oberwolfach . Nicht in die Haushaltsplanung 2018 haben es bei der zweiten Beratung die Software Energiemanagement für Klimaschutz (5000 Euro) sowie die Erschließung von sozialem Wohnraum im Alten Schulhaus (250 000 Euro) geschafft.

Was letzteres betrifft, entschieden sich die Ratsmitglieder einstimmig für den kostengünstigeren Dachgeschossausbau des Objekts am Grünach 7, der die Gemeinde 2018 laut Beschlussvorlage nur mit 50 000 Euro beansprucht. Regina Sum (FW) betonte: "Grünach sieht von der Bausubstanz her gut aus." Sie erkundigte sich nach dem Zeitrahmen und erfuhr, dass im Spätjahr mit dem Dachgeschoss gestartet werde. "Relativ zeitnah", befand sie. Erna Armbruster (FW) wollte wissen, ob es neue Flüchtlingszahlen gebe. Bürgermeister Matthias Bauernfeind informierte, dass es bislang keine Zuordnungen gebe. Er habe aber schon dem Landratsamt gemeldet, dass, wenn die Gemeinde mit der Sanierung der Schulstraße 12 fertig ist, sie auch mit Zuteilungen bedacht werden könne. Martin Rebbe (FW) ergänzte: "Sozialer Wohnraum wird immer gebraucht." Ob der Bauhof den Ausbau im Grünach übernimmt, wird sich noch zeigen.

Kopfzerbrechen bereitete Martina Armbruster (FW) die Entscheidung über den Wolftalradweg. Sie schlug eine kostengünstigere Variante (350 000 Euro) vor. "Steuer- und Zuschussgelder herauspulvern, finde ich utopisch", sagte sie. Bauernfeind betonten, dass es Förderungen vom Land nur gebe, wenn ein Fachplaner die Planung vornehme, und dass gewisse Standards dafür erfüllt sein müssten. "Das Ding darf nicht fallen", meinte Martin Welle (CDU). Martin Dieterle (FW) äußerte: "Wir müssen nach den Spielregeln spielen, wenn wir den Radweg haben möchten." Noch sei es nicht sicher, ob das Regierungspräsidium Freiburg die Gemeinde dabei bezuschusse, so Bauernfeind. Die Entscheidung fiel somit mehrheitlich mit einer Gegenstimme aus.