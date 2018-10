Oberwolfach Kicken und Lesen ergänzen sich prima

"Wollen wir jetzt das Füchsle reinholen?", fragt Dick die Kinder. "Füüüüüüchsle", schallt es aus den Kindermündern. Und das Maskottchen lässt sich nicht lange bitten. Jeder Schüler darf dem Füchsle die Hand schütteln und bekommt unter anderem ein Autogramm überreicht. Dann gehts es schon weiter in die Klassenräume, denn die Jungs vom SC haben noch so einiges vor. "Wir versuchen mit dieser Aktion, die Kinder über den Fußball für das Lesen zu begeistern", erklärt David Limberger vom SC. In diesem Jahr steht die Aktion unter dem Motto "Ernährung und Gesundheit". In den Klassenräumen erfahren die Kinder in Texten zum SC Wissenswertes über den Club, das Stadion und die Profis und messen sich anschließend in einem Quiz.