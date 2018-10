Oberwolfach Junge Künstlerin zeichnet bunte Kristalle

Oberwolfach. Große Freude für Lilly-Fee Gabler aus Offenburg: Die Elfjährige hat unter den merh als 100 Teilnehmern am Mal- und Zeichenwettbewerb rund um das MiMa in Oberwolfach den ersten Preis gewonnen. Übergeben wurden Urkunde und Preis-Gutschein am vergangenen Samstag im MiMa von Bürgermeister Matthias Bauernfeind und Martin Sum, dem Inhaber von "Fahrrad am Bächle" in Oberwolfach.