Oberwolfach Jetzt kommen Zedern und Mammutbäume

Oberwolfach . Die Probleme, die es in der Waldwirtschaft zu bewältigen galt, waren Sturm vom Kreuzsattel her in Richtung Erzenbach und Spinnerberg sowie zum Gewann Wasser im oberen Wolftal. In der zweiten Jahreshälfte folgte die Trockenheit mit Käferinvasion.

Silke Lanninger vom Amt für Waldwirtschaft in Offenburg und Förster Markus Schätzle schilderten die Situation und stellten die sich daraus ergebende Planung für 2019 vor. Schätzle ging im Detail auf die besondere Situation vor Ort ein, die er mit Bildmaterial dokumentierte.

Trotz der Widrigkeiten wurde ein Naturalplan erstellt, der mit einem Einschlag von 5000 Festmeter Holz und einem positiven Ergebnis von 50 150 Euro im Fall eines "normalen" Jahresablaufs ein klares Ziel vorgab. Dabei sei es fast sicher, dass es erneut zu Abweichungen kommen werde. Als Gewissheit könne vorausgesetzt werden, dass die Trockenheit weiter negative Nachwirkungen habe. Bei höchstmöglicher Normalität wurde relativ optimistisch ein Holzerlös von circa 340 000 Euro prognostiziert. Der Reinerlös erhöht sich auf circa 380 000 Euro durch den Einsatz der Waldarbeiter bei Dritten und die Jagdpacht.