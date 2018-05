Oberwolfach Jeder Zweite ist Mitglied im Verein

Am Freitagabend, 20. Juli, wird dann ein großes Fußballturnier mit sechs bis acht Hobby-, Freizeit- oder Clubmannschaften ausgetragen, zu dem sich die Teams gegen eine geringe Startgebühr noch anmelden können, heißt es. Gespielt wird dann zwei mal 15 Minuten auf Kleinfeldern.

Der Samstag ist ausgefüllt mit Sportangeboten für die breite Bevölkerung. Matthias Gewald werde einen Parcours aufbauen, auf dem ab 11 Uhr Fußball-Golf für Jugendliche und ab 13.30 Uhr für Erwachsene angeboten wird. Auch dort werde aus organisatorischen Gründen eine geringe Startgebühr fällig, sagt Katrin Haase, ansonsten aber sind alle anderen Angebote des Vereins für Jedermann kostenlos.

Das gilt auch für die rund 90-minütige Zumba-Veranstaltung der Turnabteilung ab 17.30 Uhr und für die beiden Bands, die sich ab 20.30 Uhr auf der großen Bühne präsentieren: Zunächst spielen die "Bachstrandboys" unter Leitung des Liedermachers Marco Pe­reira deutsche Pop- und Rockmusik. Danach werden die einst von Jugendtrainern ge­gründeten "Old Paper Boys" das Publikum bis in die Nacht hinein unterhalten. Für Speise und Getränke wird ebenfalls gesorgt sein.

Nachwuchs der Bundesliga

Der Sonntag gehört in jeder Hinsicht dem Nachwuchs. Von 11.30 Uhr bis etwa 14.30 werden parallel ein Bambini- und ein F-Jugend-Turnier mit zahlreichen Mannschaften ausgetragen.

Abschluss und Höhepunkt der Jubiläumstage im Juli soll schließlich ein Spiel der U 17-Mannschaften der Bundesligisten SC Freiburg und VfB Stuttgart sein. Beide Teams kennen sich bestens aus der U 17-Bundesliga Süd/Südwest und versprechen ein spannendes Kräftemessen. Auch hierzu ist der Eintritt frei.

Helfer werden gesucht

Für den reibungslosen Ablauf des Fests ist die Vereinsführung einmal mehr auf die Unterstützung durch ihre zahlreichen Mitglieder angewiesen. Die beiden Organisatoren sind jedoch zuversichtlich, dass sich auch in diesem Jahr wieder ausreichend Helfer finden lassen. Gern nehmen sie noch weitere Hilfsangebote entgegen. "Ohne persönliches Engagement geht nichts", sagt Wild, "bislang konnten wir uns dar­auf verlassen, dass alle mit anfassen."

So wie vor 70 Jahren, als eine Handvoll sportbegeisterter Einwohner die Initiative ergriff und sich zur Gründung eines Sportvereins in Oberwolfach entschloss. Am 13. Oktober 1948 war es soweit: Im Saal des Jugendheims bei der Kirche wurde die Gründungsversammlung abgehalten. Gleich 91 schriftliche Beitrittserklärungen konnten die Gründer schon an diesem ersten Tag registrieren. Inzwischen ist nahezu jeder zweite Oberwolfacher Mitglied im heimischen Sportverein.

Der Sportverein Oberwolfach wurde am 13. Oktober 1948 gegründet. Im 70. Jahr seines Bestehens weist er 1362 Mitglieder (389 aktive Erwachsene, 425 aktive Kinder und Jugendliche) auf. Im Vordergrund der Aktivitäten steht der Fußball mit drei Herren-, einer Damen-, einer Alther ren- sowie neun Jugendmannschaften für Jungen und Mädchen. Daneben hat der Verein eine große Abteilung für Turnsport und seit 1992 auch eine Karate-Abteilung.