Oberwolfach Immer mehr Besucher strömen ins Wolftal

Mittelfristiges Ziel sei es, pädagogische Bausteine anzubieten. "Wir wollen ein spezielles Format für Schulklassen etablieren", sagte Bauerfeind, der Baurs Hinweis aufnahm. Baur hatte erzählt, er habe sich mit einem Zeller Schulleiter unterhalten und dieser habe das MiMa nicht gekannt.

Auch die Printmedien vom MiMa seien schon erneuert worden. Und die Gemeinde ist gerade dabei, zu prüfen, ob auch ein öffentliches W-Lan dort eröffnet werden kann. So ist Bauernfeind optimistisch, dass die Gemeinde auf einem guten Weg ist. Dies mache sich auch darin bemerkbar, dass zumindest seit 2015 die Einrichtung ihre Besucher jedes Jahr um rund 300 Personen habe steigern können.

Was das Besucherbergwerk Grube Wenzel betrifft, so sei die Gemeinde laut Bauernfeind auch dabei, Aktionen zu planen, um sich abheben zu können. "Da muss man einfach mal schauen, ob das funktioniert", sagte Bauernfeind. Zudem sei mit einer Weinmanufaktur eine Kooperation geplant, was die Gemeinderatsmitglieder amüsant fanden.

Zur Kenntnis nahm das Gremium somit auch die Zahlen der Grube Wenzel. Dort fanden sich insgesamt 8337 Personen ein –­ eine Steigerung um 515 Gäste im Vergleich zum Vorjahr. Besonders hoch frequentiert war das historische Silberbergwerk in den Monaten Juli und August mit 1339 und 1915 Besuchern.

Ratsmitglied Erna Armbruster (FW) vertiefte die Entscheidung (wir haben berichtet) der Gemeinde, sich dem Wolftal-Tourismusverbund komplett angeschlossen zu haben. Sie wollte daher wissen, ob die Türen zum Schwarzwald Tourismus Kinzigtal (STK) noch offen stünden. "Man würde uns sehr gerne als Mitglied begrüßen", so Bauernfeind. Ob es sanfte Optionen für eine Mitgliedschaft gebe, fragte Armbruster. Das Kinzigtal sei attraktiv. "Bislang gibt es keine ›soft options‹", betonte Bauernfeind und versicherte, auch "nicht auf absehbare Zeit".

Richtige Entscheidung

Gemeinderatsmitglied Martin Rebbe (FW) fand: "Die Nationalparkregion zieht mehr Besucher an als das Kinzigtal." Und stellte klar: "Zu dieser Entscheidung stehe ich voll und ganz." Martin Welle (CDU) regte Fortbildungen in Oberwolfach an und stieß auf Bauernfeinds Zustimmung. "Ich bin da relativ bei Ihnen", sagte dieser. Welle schlug vor, Industriefirmen und interkommunale Träger für den Standort zu begeistern. Bauernfeind verwies auf bereits erfolgte Gastgeberfahrten und urteilte: "Was man nicht erlebt hat, kann man nicht bewerben."

2017: insgesamt 61 044 Übernachtungen und 15 016 Ankünfte

2016: zusammen 61 950 Übernachtungen sowie 14 993 Ankünfte

Veränderung: minus 1,5 Prozent (906 Übernachtungen) und plus 0,2 Prozent (23 Ankünfte)