Oberwolfach Im Eilentscheid für "Grillo"-Nachfolge

Noch deutlicher wurde Gemeinderat Martin Welle (CDU). Die Herangehensweise sei ein "No-Go". "Außen vor gefühlt" gelassen habe er sich. Wie solle er denn ein Gremium kontrollieren, wenn er nicht informiert werde? "Es ist nicht das erste Mal gewesen, ich hoffe aber, dass es das letzte Mal gewesen ist", betonte er.

Er habe allein fünf Angebote online gefunden, die günstiger gewesen waren. Für das Geld hätte er gleich zwei Fahrzeuge gefunden. Sein Kollege Haas betonte beim Sichten der Dokumente, die Welle am Ratstisch herumgehen ließ, dass diese eine "ganz andere Klasse" als der nun gekaufte John Deere besäßen. "Man muss wissen, was nötig ist", erwiderte Welle.

Gemeinderat Dietmar Baur (FW) fand, dass es "keinen großen Unterschied" mache, ob das Fahrzeug nun schon gekauft worden sei. Er habe nicht "das Geschrei" der Bürger hören wollen, wenn plötzlich kein Winterdienst mehr in der Gemeinde verrichtet worden wäre.

"Ich verstehe euren Ärger", beschwichtigte Erna Armbruster, die mit Bauernfeind und Sum den Kauf bewilligt hatte. "Ich hätte auch eine E-Mail schreiben können", gab sie zu und begründete, warum sie dies nicht getan hatte: "Für mich war es eigentlich eine Eilentscheidung."

"Ich bin der Letzte, der großflächig entscheidet –­ ohne den Gemeinderat", so Bauerfeind. Aber die Entscheidung habe "höchste Priorität" gehabt, damit der Winterdienst-Fuhrpark wieder gut aufgestellt ist. Mit seinen Bürgermeister-Stellvertreterinnen und Klausmann sei er der Meinung gewesen, dass der Winterdienst höchste Priorität habe und als absolute Pflichtaufgabe der Gemeinde gewährleistet sein müsse.

Bereits bei den Haushaltsberatungen für 2017 war sich der Gemeinderat Oberwolfach einig, dass für das Bauhoffahrzeug Grillo ein Ersatzangeschafft werden muss (wir berichteten). Daher stellte das Gremium finanzielle Mittel im Rahmen der Haushaltsplanung ein.

Kurzfristig entschied der Rat nach ausgiebiger Debatte aber im Jahr 2017, den "Fendt" zur ersetzen. Der Gemeindeschlepper war rostgeschädigt und verfügte über erhebliche Mängel (siehe Info).

Aufgrund dieser Investition waren sich alle Beteiligten einig, die Ersatzbeschaffung des "Grillo" für den Winterdienst so lange wie möglich zu schieben. Auch die Überlegungen, zusammen mit einer Beschaffung für den Sportplatz eine neue Möglichkeit für den Winterdienst zu beschaffen, wurde verworfen.

Allerdings wurde am 12. Dezember 2017 für einen Nachfolger des "Grillo" bereits ein Betrag von 50 000 Euro in die Haushaltsberatungen für 2018 aufgenommen. Bauernfeind informierte dabei auch, dass das Bauhoffahrzeug wieder Probleme bereiten würde und in die Werkstatt müsste. "Der Zustand war nach der vergangenen Haushaltssitung deutlich schlechter als gedacht", klärte Bauernfeind auf.

Auch Klausmann berichtete dem Gremium am 12. Dezember, dass der Bauhof sich einen John Deere 3045 R als neues Fahrzeug anschaffen möchte. Mit diesem wäre der Bauhof in diesem Bereich wieder zeitgemäß aufgestellt und könne seine Aufgaben gut wahrnehmen. Am Donnerstag, 14. Dezmeber, war es dann so weit: Klausmann informierte Bauernfeind, dass sich eine erneute Reparatur des "Grillo" nicht mehr lohnen würde. Auch würde es keine Möglichkeit mehr geben, kurzfristig für Teilstücke der Gemeinde ein Ersatzfahrzeug zu mieten. Ebenso wenig habe ein Dienstleister auf die Schnelle mit dem Winterdienst beauftragt werden können, erläuterte Bauerfeind in der Beschlussvorlage.

In der Sitzung vom 27. Juni hatte der Gemeinderat beschlossen, sich einen neuen "Fendt"-Schlepper anzuschaffen. Daraufhin wurde am 15. Juli ausgeschrieben. Mit einer Gegenstimme entschieden sich die Lokalpolitiker Mitte September 2017 für den "Deutz". Das Fahrzeug kostete 92 389 Euro.