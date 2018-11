Oberwolfach Heimatschätze erinnern an die Jugend

Oberwolfach. Hinter dem alten "Dendtor" in der ehemaligen Werkstatt der Zimmerei Feger am Wasser eröffnet sich dem Besucher eine Unzahl von Kleinoden an historischen Werkzeugen, Fahrzeugen und Gerätschaften. Den Senioren des Oberwolfacher Schwarzwaldverein widerfuhr das Glück, beim Rundgang Feger in Hochform zu erleben.

Wer so viel unvergänglich Wertvolles gesammelt hat, der weiß auch was zu erzählen – da geht es nicht nur um Bezeichnung und Verwendung, sondern immer auch um die jeweilige Geschichte, die sich hinter jedem Exponat verbirgt. Offiziell will der immer noch beruflich aktive und rührige Zimmermeister seine vier großen Ausstellungsräume als "Heimatschätze" bezeichnet wissen. Als Museum könne sei die Einrichtung nicht zu bezeichnen, denn es fehle seiner Meinung nach Einiges, was ein richtiges Museum ausmache. Aber auf die Begrifflichkeit komme es letztendlich nicht an, das stellten auch die Besucher um den Ehrenvorsitzenden, Alois Schoch, fest.

Der 93-jährige Senior unter den Besuchern, der vom Grünach stammende Meinhard Gebert, konnte immer nur bestätigen, was die im Vergleich zu ihm noch jugendlichen Siebziger um ihn herum zu erzählen wussten. Er war erstaunt, als er den alten Mostfässern des "Küfer-Luzi" vom unteren Grünach begegnete. Da wurde beim Erzählen auch wieder die "Säglaier-Karli" lebendig, die die trüben Wintertage einst Socken strickend hinter den Butzenscheiben ihrer niedrigen Wohnstube verbrachte. Zu den armen Grünachern, so Feger, sei er als Schülerbue oft geschickt worden, um eine Kanne Stoßmilch zu bringen.