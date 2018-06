Oberwolfach Grundschüler sind Natur auf der Spur

Oberwolfach . Auch der Schulgarten neben dem Vorplatz zum Schulgebäude wurde am Dienstagabend bei der Feier offiziell eingeweiht.

Schulleiterin Lydia Seyffert berichtete über den Ablauf der beiden Projekttage. Die Schüler würden weiterhin vielfältig der "Natur auf der Spur" im Unterricht bleiben. Darüber hinaus werde es bei der neuen "Naturparkschule" innerhalb des ganzheitlichen Bildungsangebots laut Seyffert Projekte und Module für die Umwelt und Kultur der Region und Schwarzwaldgemeinde geben.

Die Teilnehmer stellten in cleverer Manier die Inhalte der Projektgruppen in der Aula und beim Rundgang vor. So hatten sie Kräuter erforscht und deren Anwendung erprobt. Mit dem Förster waren die Kinder im Wald unterwegs, um Baumarten zu bestimmen. Die historische Flößerei war Thema im "Waldkulturhaus". Und Monika Rauber, die im SWR-Fernsehen zu sehen war (wir berichteten), wurde in ihrem Gelbacher Bauerngarten besucht. Beim großen Viehstall im Mitteltal lernten die Kinder Wissenswertes über die Viehhaltung und Verwendung der Milchprodukte kennen.