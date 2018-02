Oberwolfach Gründung nach dem Saunagespräch

Bürgermeister Matthias Bauernfeind lobte die Ausdauer und die Gemeinschaft der Kaffeetanten. Zusammengefasst wurden die guten Wünsche aller von Narrenmutter Martina I., an deren Seite auch Ehren-Narrenvater Anton Unger und der langjähriger Narrenvize, Hans Haas, ihre Glückwünsche und ein Präsent überbrachten.

TKO-Vorsitzender Markus Schätzle geizte nicht mit feinsinnig formulierten Komplimenten für die flotten Damen. Ganz besonders lobte er ihre Hilfsbereitschaft und ihr belebendes Element, das sie mit viel Charme in die Oberwolfacher Narrenveranstaltungen einbringen. Genau in diesem Augenblick traf die Narrenkapelle ein. Es passte zum Ereignis, dass sie fein gekleidet in Fräcken unterwegs waren. Die den Kaffeetanten gewidmete Strophe aus dem Oberwolfacher Narrenlied durfte nicht fehlen.

Pfiffige Zeilen hatten auch die Schapbacher Kolleginnen parat. Irma Leist hatte eigens Liedverse gedichtet, die die Aktivitäten der Kaffeetanten trefflich glossierten. Schließlich ergriffen die Narrenmusiker die Initiative und sorgten für Stimmung.

Wer sich bei der Feier in eine ruhigere Ecke zurückzog, konnte in Alben blättern, die schöne Erinnerungen wachriefen. Außerdem wurde mit einer TV-Bildershow an "sagenhafte 60 Jahre Oberwolfacher Kaffeetanten" erinnert.