Oberwolfach Gemeinderat Martin Rebbe nimmt am "Quizduell" teil

Oberwolfach. Der Oberwolfacher Gemeinderat Martin Rebbe (Freie Wähler) tritt am Sonntag in der SWR-Fernsehsendung "Die Quizhelden. Wer kennt den Südwesten?" auf. Die bereits im Frühjahr aufgezeichnete Folge 75 wird am Sonntag, 27. Mai, ab 17.15 Uhr ausgestrahlt. Rebbe tritt gemeinsam mit Annette Söllner aus Dornstetten ge­gen ein weiteres Kandidatenpaar und ein Expertenteam an. Dabei ist das Wissen der Kandidaten über den Südwesten gefragt, denn alles dreht sich in diesem Quiz um Themen aus dem Sendegebiet des SWR.