Oberwolfach Gemeinde übergibt den Schlüssel

Einen wichtigen Neuanfang bedeutete 1970 der Bau des neuen Heims an der Friedensstraße, für dessen Finanzierung der damalige Bürgermeister Willi Rauber mit Pfarrer Anton Rapp auf "Betteltour" durch die Gemeinde ging, wobei sie sich auf die Spendenfreudigkeit der Einheimischen verlassen konnten. Trotz aller Veränderungen habe sich aber der gute Geist, den das Haus stets auszeichnete, bis heute erhalten.

Sehr einfühlsam berichtete Monika Bächle über das Leben im Haus und die tägliche Arbeit sowie die Veränderung des Hauses vom Alten- zum Pflegeheim mit weit höheren Anforderungen an das Personal. Nicht unkritisch stellte sie fest, wie sehr die Komplexität in jeder Hinsicht zugenommen habe und viel auf dem Papier stehe. Aber dies alles gebe keinen Anlass, zu kapitulieren.

Die ständigen Veränderungen in neuerer Zeit hatte Springmann mit Kopien von Unterlagen und Abrechnungen in Zehnjahresschritten ab 1988 auf einer Pinnwand dokumentiert. Sie zeigten ebenso wie sein kurzweiliger Vortrag die rasanten Veränderungen, die sich vor allem auch in der drastischen Veränderung der Einnahme-Ausgabesituation niederschlug. Als versierter Schnurrant fiel es ihm nicht schwer, das wiederholt zähe Verhandeln um die Pflegsätze in der Rückschau humorvoll zu glossieren. Aus den regelmäßigen Begegnungen mit dem täglich seine schwere Pflicht erfüllenden Pflegeteam war für ihn auch klar, dass das neue Haus in Anlehnung an den nimmermüden Einsatz von Bächle eigentlich in "Santa Monika" umgetauft werden müsste. Besonders ihrer umsichtigen Leitung habe das Haus seinen exzellenten Ruf zu verdanken, was mit großem Beifall quittiert wurde.

Kook bedankte sich für das Vertrauen, das der Caritas entgegengebracht wurde. Man wolle einen hohen Standard sicherstellen und hoffe auf bleibende Zufriedenheit mit dem Haus. Nun gehe man daran, die Erwartungen mit Leben zu erfüllen.

Zum Ausklang der Feierstunde blickten die zahlreichen Gäste in einer Bilderschau auf den Alltag in Sankt Luitgard, wobei vor allem die vielen Aktivitäten des Luitgardkreises in Erinnerung gerufen wurden. Seitens der Gemeindeverwaltung war jedermann noch zu einem Imbiss und Umtrunk eingeladen.