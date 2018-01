Oberwolfach Gelbachbrücke soll verbreitert werden

Wolfach . Franz Doll, Abteilungsleiter Brückenbau vom Büro RS-Ingenieure aus Achern, hat die Planung am Dienstag in der Gemeinderatssitzung vorgestellt. Die Gelbachbrücke soll demnach verbreitert werden, damit sich Autos und Lastwagen auf einer Breite von 5,50 Metern im Begegnungsverkehr treffen können, so Doll.

Auch die Einfahrt von der Landstraße aus wird trichterartig ausgeweitet. Außerdem soll ein Geländer an der neuen Brücke gemäß der Verkehrsvorschriften angebracht werden, führte Doll aus. Links vom Gelbach grenzt ein Sägewerk dahinter an. Daher sei die Ausrichtung für den Schwerlastverkehr ebenfalls wichtig. Es solle auch enormeren Transportern von Zuliefererfirmen des Sägewerks ermöglicht werden, den Gelbach dort zu überqueren.

Das zulässige Gesamtgewicht von zwölf Tonnen darf derzeit nicht überschritten werden. Doll schlug dem Gemeinderat daher eine Modernisierung der Brücke vor: Sie könnte nach der Sanierung für die bis zu 60 Tonnen schweren Fahrzeuge geeignet sein. Er begründete diesen Vorstoß damit, dass die Brücke dem "zukünftigen Verkehrsaufkommen" gewachsen sein sollte.