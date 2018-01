Oberwolfach Für Wintersport reicht’s nicht

Überwiegend waren die Teilnehmer im Schnee unterwegs, aber auf dem Südhang oberhalb der Erzwäsche war eine kurze Strecke schneefrei. Einmal mehr verstand es Dieterle vorzüglich, über "Land und Leute" und die Historie zu erzählen. Jeder Berggipfel war ihm vertraut.

Schöner Ausblick

Besonders schön war der Ausblick auf der Anhöhe beim Kreuzsacker: Zu Füßen lagen der Benzen- und der Alexenhof, gegenüber reckte sich das markante Kirchlein von Sankt Roman empor und den Hintergrund bildeten die allesamt um die 800 Meter hohen Gipfel von Allmendhöhe, Weberhöhe, Sahnekopf und Ruxenkopf.

Zuvor hatte der versierte Wanderführer auch auf den nur noch in der Gewann- und Wegbezeichnung existierenden Oberbauernhof im Quellbereich des Ippichenbächleins hingewiesen. Als erfahrener Forstmann hatte er einige Anekdoten aus seinem langen Berufsleben parat.

Grüße von den Vorständen

Abschließend überbrachte die Wanderwartin des Bezirks Kinzigtal, Ingeborg Bruder, die den Wandertag organisiert hatte, die Grüße der Vorstände Gabriele und Dieter Schäfer aus Oberwolfach. Sie freute sich über die Anwesenheit von Vizepräsident Werner Hillmann aus Gutach und dem Ehrenpräsidenten des Hauptvereins, Eugen Dieterle aus Wolfach, beim geselligen Zusammentreffen der Kinzigtäler Wanderfreunde.

Wohl der unsicheren Wetterlage und den wintersportlichen Aktivitäten einiger Mitgliedsvereine war es geschuldet, dass die Teilnehmerzahl geringer als im Vorjahr war.

Das diesjährige Ausflugsziel des Schwarzwaldvereins Oberwolfach ist Kastellaun und Umgebung im Hunsrück. Der Hunsrück wird als schönste Wanderregion Deutschlands bezeichnet. Im Rahmen einer ausgedehnten Tagestour wird man in der Baybachklamm unterwegs sein. Eine Tour bei der Geierlay-Schleife ist ebenfalls fest vorgesehen. Ein Erlebnis dürfte die K erker-Mahlzeit auf der historischen Burg in Kastellaun werden. Untergebracht sind die Ausflügler im Drei-Sterne-Hotel Zum Rehberg in Kastellaun. Der Ausflug wird von Ursula und Anton Talmon L’Armée vorbereitet und auch in den Details organisiert. Ausführlich und mit Bildern wird im Rahmen der Hauptversammlung am Samstag, 17. Februar, informiert. Für Mitglieder ist mit einem Preis von knapp 300 Euro zu rechnen. Auf die Nichtmitglieder, die ebenfalls willkommen sind, kommen Kosten in Höhe von 325 Euro zu. Die Anmeldefrist endet am Sonntag, 18. März diesen Jahres.