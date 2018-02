Oberwolfach Erlebnisführer suchen "Nachwuchs"

Oberwolfach . "Ich finde es toll, dass ich mit anderen Menschen zu tun habe", sagt Ronja Mayer. Die Oberwolfacherin besucht die zwölfte Klasse des Robert-Gerwig-Gymnasiums (RGG) Hausach. In ihrer Freizeit ist sie Erlebnisführerin der Grube Wenzel. Für eine pauschale Vergütung führt die Zwölftklässlerin immer wieder Touristen durch die Grube und bekennt: "Mir macht es Spaß, dabei vorzutragen."

13 Erlebnisführer sind bei der Grube Wenzel aktuell aktiv. Doch der Besucheransturm kann durch diese Helfer fast nicht abgedeckt werden. Laut Bürgermeister Matthias Bauernfeind haben 2017 allein 8337 Gäste die Einrichtung unter Tage besucht. 2014 waren es 6973 Personen, 2015 insgesamt 6796 Menschen und 2016 schon 7822 Besucher. In dieser Statistik sind Bauernfeind zufolge nicht einmal die Kinder, die die Grube kostenlos besuchen, sondern nur die zahlenden Gäste verzeichnet.

Diese Tendenz lässt die Gemeinde Oberwolfach als Trägerin an ihre Kapazitätsgrenze stoßen. Daher sucht sie nun auch nach neuen Erlebnisführern. "Vom rüstigen Rentner bis zum Schüler kann jeder mitmachen", informiert Bauerfeind beim Pressegespräch am Donnerstagabend im Rathaus. Wer am Schnuppertag nicht teilnehmen kann, aber Interesse hat, darf sich jederzeit bei der Gemeinde melden.