Oberwolfach "Ente" unterm Weihnachtsbaum?

Angebote erwartet

Bevor die Gemeinde mit dem Angebot des Fahrzeugs an die Öffentlichkeit gegangen ist, hat sie sich beim Verkäufer des Anwesens nochmals zur Inbesitznahme des Oldtimers rückversichert. Auch hatte sie sich zur Verkehrssicherheit und Fahrbereitschaft der "Ente" fachmännisch kundig gemacht. "Alles okay", wurde dem Bürgermeister signalisiert.

Nun wartet die Gemeinde aufgrund des öffentlichen Angebots, dass das Fahrzeug entsprechend des Gemeinderatsbeschlusses noch vor Weihnachten an den verkauft werden kann, der schriftlich oder per E-Mail in besagter Frist das höchste und als reell einzuschätzende Gebot bei der Gemeindeverwaltung abgibt.

Allen ernsthaften Interessenten soll an einem "Schaunachmittag" auf Voranmeldung die Gelegenheit geboten werden, das Fahrzeug persönlich in Augenschein zu nehmen. Auch über das Internet können sie sich zum Angebot kundig machen.

Modell: Citroën 2CV

Farbe: rot

Baujahr: 1990

Leistung: 29 PS

Tachostand: 14 Kilometer

Zustand: sehr gut

Angebote: schriftlich bis Freitag, 22. Dezember, um 12 Uhr schriftlich an die Gemeindeverwaltung oder per E-Mail an mklausmann@oberwolfach.de