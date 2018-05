Oberwolfach Engländer mit irischen Wurzeln will "Wölfle" werden

Einstimmig aufgenommen wurde Johanna Welle. Dies geschah nach alter Tradition in geheimer Abstimmung. Herausragend war im erfolgreichen Vereinsjahr die Spende an den Bärenpark in BR-Schapbach. Die Gastgeschenke von eingeladenen Zünften bei Veranstaltungen wurden auf 444 Euro aufgestockt.

Der Vorstand berichtete über ein erfolgreiches Jahr. Die Erfolgsmeldungen teilten Vorsitzender Florian Rauber, Schriftführerin Tamara Uhl und Rechnerin Ulrike Mai unter sich auf.

Der Verein blickte auf einen zweitägigen Ausflug nach Heidelberg und eine Maiwanderung zur "Wölflebude" zurück. Gefeiert wurde zum Abschluss des Hilfseinsatzes beim Narrentreffen. Zwei Hochzeiten waren Anlass zu frohen Zusammenkünften. Bei bestem Wetter zelteten die Wölfle gemeinsam beim Äckerhof in St. Roman. Mit Freude wurde eine Rekordbeteiligung am diesjährigen Oktoberfest bilanziert.