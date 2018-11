Oberwolfach Einschneidendes Ereignis für Wolfach

Für die Kinder war es ein besonderes Erlebnis, wenn sie an Sonntagen oder in den Ferien mit den Eltern oder Verwandten verreisen durften. In einer Aktentasche verstaute der Familienvater das Vesper für die ganze Familie: Brote mit Speck belegt und Flaschen mit Most sowie Limonade. In den Sommermonaten waren die Plätze auf der Plattform an den Wagenenden besonders beliebt. Vorwiegend die Buben ließen sich den Fahrtwind um die Ohren blasen. Der Dampf und der Qualm der Lokomotiven vermittelten ein unbeschreibliches Reisefieber.

Erinnert an das für Wolfach und die Wolftalgemeinden einschneidende Ereignis des Umwandelns von Bahnhof in Bahnhalt hat sich dieser Tage einer, der im Bewusstsein der Denkwürdigkeit des Ereignisses einige alte Raritäten wie Zugtafeln und Lampen sowie einiges mehr aus dem alten Bahnhofsgebäude als Souvenirs erstanden hat und noch immer sorgsam aufbewahrt. Mit Wehmut hat er damals das abrupte Ende der langen Wolfacher Bahnhofära miterlebt. Und er schwärmt noch immer von der "guten alten Bahnhofszeit", wenn ihm das eine oder andere alte Utensil in die Hände kommt.

Auf alten Ansichtskarten kann die Bedeutung des einstigen Wolfacher Bahnhofs allein schon in Anbetracht der beträchtlichen Ausdehnung mit Stellwerk und einem Schrankendienst zum Siechenwald nachempfunden werden. Heute wird das Gebäude von Vereinen genutzt.