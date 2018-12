Oberwolfach Ein runder Abschluss

Seit 30 Jahren ist Roman Schilli Dirigent der Trachtenkapelle Oberwolfach (TKO). Das Jahreskonzert im Dezember ist sein letztes an der Spitze der Kapelle – er legt den Taktstock nieder und möchte sich in Zukunft seinen Engagements in Stuttgart widmen. "30 Jahre sind ein runder Abschluss", erklärt Schilli. Jetzt sei es an der Zeit für etwas Neues – sowohl für ihn und auch für die Oberwolfacher Musiker. Ein weiterer Grund für seinen Weggang –­ aber nicht der wichtigste, wie der gebürtige Wolfacher betont – seien seine Engagements am Apollo- und Palladium-Theater in Stuttgart. "Manchmal ist es schwierig, alles unter einen Hut zu bringen", erklärt Schilli offen. "Ich schaue einfach mal, wo es mich hintreibt", so der Musiker, der auch die Kapellen in Hornberg-Reichenbach und Schenkenzell dirigierte. Ursprünglich habe er mit der Klarinette seine musikalische Laufbahn begonnen. Im Studium seien unter anderem Saxofon, Flöte und Tasteninstrumente hinzugekommen. Außerdem spielt er privat Gitarre und E-Bass. Summa Summarum seien es 22 Instrumente, die er besitze. "Mal abgesehen von den Fasnets-Instrumenten", fügt er hinzu und lacht. Es seien 30 richtig erfolgreiche Jahre gewesen, betont TKO-Vorsitzender Markus Schätzle. Schilli habe eine ganze Generation von Musikern geprägt. Der Dirigent nickt. "Einige, die ich als Kinder unterrichtet habe, schicken mittlerweile ihre eigenen Kinder", überlegt er. "Es ist eine Ära, die nun zu Ende geht", so Schätzle.Die TKO schaut sich derzeit nach einem neuen Dirigenten um. "Wir haben bereits Bewerber", verrät Schätzle. Er sei zuversichtlich, dass bis zum 1. März kommenden Jahres ein Nachfolger den Taktstock übernehmen wird. Katharina Beule