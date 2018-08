Oberwolfach Duo verteilt wirksame "Herzdropfa"

Darsteller wechselt Figuren: Auch wenn sich der "Maddeis" als Bauer am wohlsten fühlte, so schlüpfte Auber auch in neue Rollen – wie etwa dem "Chef de Cuisine" im feinen Hotel oder versierten Mann von Welt beim Besuch in der Sauna. Was dabei so alles offen – oder auch halb versteckt – zutage kam, spottete jeder Beschreibung.

Obwohl es für ihn, den größten Stress bedeute, wagte sich Auber in die Figur der Freundin eines Motorradfans. Durch den anschließenden, "eindeutigen zweideutigen" Dialog über technische Raffinessen geriet das Publikum mehrfach in eine Art Prusten.

Partizipation am Festival: In zungenbrecherischer Manier verfasste das Duo mehrstrophige Lieder. Diese "Musik" passte als Auftakt des am Folgetag stattfindenden "Rock im Wald"-Open-Airs. Das Freilicht-Lustspiel erwies sich als gute Möglichkeit, damit die mittelalterliche und ältere Generation der Lempi-Hexen-Freunde, die jüngere unterstützen und an deren großem Rockfest teilhaben konnte.