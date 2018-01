Oberwolfach Dreistündiges Non-Stop-Spektakel

Als "schwäbisch-portugiesische Intergrationsbürokraten" hatten sich Thomas Hafen und Marco im Blick auf den großen Auftritt so richtig fein in Schale geworfen. "Eingewandert, zugezogen, reingeschmeckt", so umschrieben sie ihre Daseinsproblematik im "Tal der Waschechten". Indes stellten sie in überzeugender Einsicht, denn doch mit voller Zufriedenheit und auch Dankbarkeit fest, dass ihnen die Integration voll gelungen ist, und stellte so auch für künftig Anfragende – wenn auch nur im subtilen Flüsterton – fest: "Komm zur Walke ins Vereinshaus mit dem vertrauten Klang vom Kirchenchor: Halleluja!" Diese Feststellung untermalten sie feinfühlend mit der Melodie von Elvis Presleys: "In the Ghetto."