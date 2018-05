Oberwolfach Die treue Blumenpflückerin

Oberwolfach . Die Tage vor dem Fronleichnamsfest sind für Hedwig Kessler die ereignisreichste Zeit im Jahr – und das schon seit 60 Jahren. Immer wieder aufs Neue lässt die Oberwolfacherin ihrer Fantasie und Kreativität freien Lauf, um den Blumenteppich auf dem Kirchplatz farbenprächtig zu gestalten.

Schon vor zehn Jahren erwägte sie, in Anbetracht der enormen Herausforderung und den nicht minder großen Erwartungen an ihre Schaffenskraft, aufzuhören. Aber noch immer ist die inzwischen 83-Jährige dabei voll in ihrem Element und so lange sie das Schmücken noch so meistert, führt sie es auch fort.

Große Fülle : In ihrem großen Gemüse- und Blumengarten blüht es üppig: tiefblaue Kornblumen, verschieden farbige Lupinen, Alpenastern, Schwerlilien, Goldlack, Glockenblumen, Nelken und Pfingstrosen gibt es dort im Übermaß. Trotz dieser Fülle gibt es immer wieder Engpässe: Für den diesjährigen Blumenteppich fehlt Kessler noch ein aufhellendes Gelb. Der von der 83-Jährigen hierfür heiß begehrte Ginster ist vielerorts schon verblüht, nur in höher gelegener Region nicht – Hilfe ist daher gesucht.