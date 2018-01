Oberwolfach Die "Bobbahn" der Kinder

Da schallte es lauthals "Hohleweg", wenn einzeln oder im Verband mit mehreren Schlitten vom Waldrand herunter gerodelt wurde. Größe Herausforderung: die "gäe" Kurve zwischen "Weberkarles" und dem Haus des Schuhmachers Alfons Scherer an der Frohnbachstraße. Gefahrlos konnte danach ungebremst auch noch die Landstraße überquert werden. Im Pfarrhof war der Auslauf.

Damit es recht glatt wurde, hat man an den Winterabenden, besonders zum Wochenende, manchmal noch mit zusätzlichem Wässern nachgeholfen, um mit vereister Bahn noch das Tempo zu erhöhen. Was für eine Freude und vor allem welch Nervenkitzel, wenn man im hinteren Teil der Bobschlange nach den scharfen Kurven beim Transformatorenhäuschen und anschließend im Frohnbach so richtig ins Schlingern geriet.

Der heute noch existierende Steilaufstieg zum Friedhof diente auch als beliebte "Glutterbahn". Bis man schließlich seitens Gemeinde und Pfarramt auf die kinderfeindliche Idee kam, Kies, Sand oder Asche zu streuen, um für die alten Leute auf dem Weg zu Friedhof und Kirche mehr Sicherheit zu gewähren. Unverständlich für das ganze "Choris" im Dorf, wie die Kinder beim Verkünden und Androhen drastischer Strafen geringschätzig genannt wurden. Sowohl Pfarrer Anton Rapp von der Kanzel herunter wie auch die Gemeinde per Verkünden durch Josef und Alfons Scherer nach den Gottesdiensten aus dem Lindenfenster ermahnten Kinder und Halbstarke, das Wässern und "Gluttere" zu unterlassen.