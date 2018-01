Oberwolfach Die Bauwagen sind komplett zerstört

Im damaligen Polizeibericht hieß es: "Nachdem diese Woche bereits das Sturmtief ›Burglind‹ die Einsatzkräfte der Feuerwehr und Polizei in Atem hielt, sorgten in der Nacht von Donnerstag auf Freitag Regen und Tauwetter

erneut für Einsätze im gesamten Präsidiumsbereich. Übergetretene Flussläufe sowie aufgeweichter Erdboden an Hängen hatten nicht nur vollgelaufene Keller und Unterführungen zur Folge, sondern machten auch diverse Straßenabsperrungen notwendig. Gegen Mitternacht trat die Kinzig in Hausach über ihre Ufer und flutete die Nebenstrecke zwischen Fischerbach und Hausach sowie die Bahnunterführung bei Mühlengrün, was ebenfalls vielfältige Straßenblockaden und Verkehrsumleitungen nach sich zog. Für kurze Zeit war außerdem die Zufahrt nach Kurzenbach in Oberwolfach abgeschnitten, Erde war abgerutscht und machte sich auf der Fahrbahn breit. Am Ortsende von Bühlertal drohte ebenfalls bereits kurz nach Mitternacht unweit der L 83 Erdreich auf die Straße zu gleiten. Es sind keine Personen verletzt worden.