Oberwolfach Der gemeinsame Weg wird fortgesetzt

Für beide Seiten, sowohl Verein als auch Trainer, war es der Wunsch, diesen kontinuierlichen Weg, der vor fünf Jahren begonnen wurde, weiterzugehen. "An Weihnachten haben wir in lockerer Runde die Verlängerung perfekt gemacht", verrät SVO-Manager Manuel Harter, "und bei der Jahresfeier am vergangenen Wochenende konnten wir den Mitgliedern die erfreuliche Nachricht verkünden."

Grandiose Vorrunde

Kein Wunder, dass Vorstandschaft und sportliche Leitung der Wolftäler froh über die Kontinuität im Trainerteam sind. "Jogi Kehl identifiziert sich zu 100 Prozent mit dem SVO. Die Arbeit und die Begeisterung, die er vorlebt, machen einfach großen Spaß", zeigt sich auch der erste Vorstand der Schwarz-Weißen, Otmar Fleig, rundum zufrieden. "Und da auch die sportliche Situation hervorragend ist, war eine Verlängerung der Zusammenarbeit die logische Konsequenz.“