Oberwolfach "Chorverband nicht sterben lassen"

Die Versammlung stehe unter keinem guten Stern, sagte Präsident Unger. Die Suche nach einem Nachfolger für ihn dauere schon seit Monaten und war mehrfach Thema bei den Versammlungen. Sogar eine außerordentliche Versammlung wurde einberufen, um einen Nachfolger zu finden. Aber bis dato war kein Sänger bereit, trotz großer Appelle an die Aktiven, den Posten als Präsident zu übernehmen, was er sehr bedauere. Er wäre auch bereit, den Nachfolger zu unterstützen. Unger dankte allen Sängern für die Mitarbeit, ebenso dem Präsidium für die gute Zusammenarbeit in den zurückliegenden Jahren.

Schriftführerin Michaela Dilger-Gstädtner erinnerte an die Frühjahrstagung in Fischerbach, wo Hartmut Lutschewitz über das Thema "Die Gesangvereine sind noch längst nicht am Ende" vor vollem Haus referierte. Er zeigte Möglichkeiten auf, wie Vereine erfolgreich sein können, stellte aber auch klar, dass es immer mehr Chorformationen gebe.

Die Mitgliederzahlen seien in etwa stabil geblieben, sie haben sich sogar erhöht. Der Frauenchor "Chor-y-Feen" aus Oberwolfach wurde als Neuzugang gewonnen. 102 Kinder und Jugendliche singen in drei Chören. 671 Erwachsene – vergangenes Jahr waren es 652 aktive Mitglieder – singen im Chorverband Kinzigtal. Leider fehlen immer wieder Vereine bei Versammlungen unentschuldigt, was im Präsidium nicht gebilligt werde. Kassierer Frank Eggert berichtete von einem soliden Kassenstand. Kassenprüfer Klaus Dieterle, der zusammen mit Manfred Hermann die Kasse geprüft hatte, bescheinigte eine bestens geführte Kasse. Auch Pressereferent Wilfried Weis, der seit 34 Jahren dieses Amt ausführt, gab einen kurzen Bericht.

In einem Jahr muss gehandelt werden

Bürgermeister Bauernfeind, der die Entlastung des Präsidiums erteilte, fungierte als Wahlleiter (siehe Info). Es konnte aber leider kein neuer Präsident gefunden werden, aus den Reihen der Sänger war niemand bereit, diesen Posten zu übernehmen. So wird Roland Bodmer, der als Stellvertreter wieder gewählt wurde, für ein Jahr kommissarisch das Amt des Präsidenten ausführen. Dann müsse gehandelt und neue Möglichkeiten aufgezeigt werden, wie es weitergehe. Vizepräsident Denecke regte an, ein Dreier-Präsidium aufzustellen, das sich schon mancherorts bewährt habe.

Bodmer betonte zum Abschluss, man möchte den "Chorverband Kinzigtal nicht sterben lassen" und hoffe, baldmöglichst wieder einen Präsidenten zu finden. Ohne diesen habe der Chorverband allerdings keine Zukunft.

Die Vereine des Chorverbands Kinzigtal gaben noch ihre Termine für ihre Konzerte bekannt. Jubiläen finden im Jahr 2019 nicht statt. Die Frühjahrstagung findet am 20. März 2019 im Gasthaus Ochsen in Fischerbach statt.

Stellvertreter Roland Bodmer aus Fußbach wird das Amt des Präsidenten zunächst ein Jahr kommissarisch übernehmen. Weiter wurden im Vorstand gewählt:

Schriftführer: Michaela Dilger-Gstädtner

Kassierer: Frank Eggert

Verbandschorleiter: Herbert Meßmer

Stellvertreter: Sonja Große

Pressereferent: Wilfried Weis

Beisitzer: Gerhard Fischer und Daniela Benkler-Zaum

Kassenprüfer: Klaus Dieterle und Manfred Hermann.