Oberwolfach "Berti" ist neuer Anbaumulcher

Heckseitig könne "Mulag" hingegen keinen Mulcher am "Deutz" anbringen, betonte Klausmann, und der frontseitige Anbau wäre teuer, urteilte der Bauhofleiter. Der Schlepper müsste gewichtstechnisch aufgerüstet werden. Das Budget lag hierfür bei 50 658,30 Euro. Daher schlug Klausmann vor, bei der "alten Variante" des "Bertis" zu bleiben. Auch Oberwolfachs Bürgermeister Matthias Bauernfeind plädierte dafür und so sprach sich der Rat mehrheitlich dafür aus.

Für die Anschaffung eines Anbaumulchgeräts wurden 35 000 Euro in den Haushaltsplan 2018 aufgenommen. Da die Vegetationsphase im Frühling bevorsteht, will die Gemeinde das Gerät nun beschaffen. Es wurden verschiedene Angebote von Neu- und Gebrauchtgeräten eingeholt und als Übersicht bereits in der Ratssitzung am 20. März vorgestellt.