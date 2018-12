Oberwolfach Bergwerk verzeichnet viele Besucher

Da war in ganz besonderer Weise die Flexibilität der Bergwerksführer gefragt, um einerseits auch größere Gruppen zufrieden zu stellen und gleichzeitig scheinbar ohne Stress in der Enge der einzelnen Passagen aneinander vorbei zu kommen. Organisatorische Hauptarbeit leistet von Anfang an Friedrich Brodbeck mit der Einteilung der Grubenführer, die vor allem in Engpass-Phasen außergewöhnliche Flexibilität abverlangt. Außerdem sei der Organisator dann auch auf ein kurzfristiges Einspringen durch die einheimischen Grubenführer und Kiosk-Betreuer angewiesen.

Von Beginn an ist außer Brodbeck erfreulicherweise auch noch Klaus Schäfle mit dabei. Laut Bauernfeind, soll im neuen Jahr das Angebot zum rund dreistündigen großen Rundgang erweitert werden. Verstärkt will man sich auch dem gesamten touristischen Ensemble im idyllischen Frohnbachtälchen zuwenden. Dies wird durch das Beschäftigen einer fachlichen Vollzeitkraft auf touristischer Sparte in der Verwaltung einerseits und dem käuflichen Erwerb des Bereichs vom Eingang zum Bergwerk in Richtung des Geländes oberhalb des Besuchergebäudes möglich werden.

Mit einem Blumenstrauß hat sich Bauernfeind bei Brodbeck für dessen verlässliche Arbeit beim Ablauf der Führungen bedankt, mit dem ausdrücklichen Hinweis: "Diese Blumen sind für Ihre Frau gedacht, die wegen Ihres Einsatzes im Frohnbach gewiss oft auf Sie verzichten muss."

Auch im vergangenen Jahr wurde mit dem Blick auf die Besucherstatistik die Erfolgsgeschichte fortgesetzt. Zwar liege sie aktuell mit 8176 Besuchern noch knapp hinter dem Vorjahr mit 8337 Gästen, jedoch stehen bis zum Jahresende einige Öffnungstage bevor.