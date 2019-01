Oberwolfach Bänkle mit Digitalanzeige? Klar doch!

Oberwolfach. Es sei tatsächlich das allererste von acht Digitallaboren in Baden-Württemberg gewesen, berichtete Bürgermeister Matthias Bauernfeind beim Pressegespräch im Dienstag. "Wir waren hochgespannt, was wohl passiert", verriet er. Experten und kommunale Akteure aus den drei Gemeinden Bad Peterstal-Griesbach, Oberwolfach und Bad Rippoldsau-Schapbach trafen sich dazu mit Vertretern des Fraunhofer-Instituts und dessen Kooperationspartner Tinkertank, einem Kreativlabor aus Ludwigsburg, um gemeinsam innovative Lösungen zu entwickeln.

Viele Themen greifen inhaltlich ineinander

"Und ich bin positiv überrascht, was an diesen eineinhalb Tagen passiert und entstanden ist", so Bauernfeind. Carina Himmelsbach, Mitarbeiterin im Bereich Tourismus, nickt. "Es gibt überall tolle Angebote – einige lassen sich gut auf uns übertragen", erklärte sie.