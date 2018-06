Oberwolfach Auftritt

Das nächste Sommerabendkonzert der Trachtenkapelle Oberwolfach findet laut Mitteilung der Tourist-Info am Mittwoch, 27. Juni, beim Hotel Drei Könige in Oberwolfach statt. Beginn ist um 20 Uhr. Alle Gäste und Einheimische sind zu dieser Veranstaltung eingeladen. Der Eintritt ist frei. Bei Regen findet das Konzert in der Festhalle statt.

Oberwolfach . Aufgewertet wurde der Aufritt nicht nur durch das tolle Ambiente, sondern auch durch die schmucke Wolftäler Tracht, die vor allem den jungen Damen mit ihren buntbestickten Halstüchern ein festliches Erscheinungsbild verlieh.

Publikum klatscht und schunkelt zum Spiel des Orchesters