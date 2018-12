Oberwolfach Aufbruchstimmung in St. Luitgard

Von Oberwolfacher Seite sind die stellvertretende Leiterin und diesbezüglich frisch examinierte Moosmann sowie als "Mädchen für alles" und vor allem Hausmeister in Schule und Festhalle, Lorenz Armbruster, mit dabei, wenn es nun gilt tüchtig Hand anzulegen. Schon gegen Mittag war der Container mit alten nicht mehr verwendbaren Rollstühlen und vielem, was nur noch hin- und hergeschoben, aber wirklich nicht mehr gebraucht wurde, bis zum Rand gefüllt. Bürgermeister Bauerfeind betonte unisono mit Boschert und Moosmann, dass man behutsam vorgehen werde. Sie wüssten, dass vieles in der Fürsorge für die alten Menschen in St. Luitgard gespendet oder überlassen wurde. Aber gar zu viel hat sich in den vielen Jahren angesammelt, was nun im Blick auf die Zukunft nicht mehr zu verwenden ist.