Oberwolfach Altes Schulhaus: Wohnen und Vereine?

Oberwolfach. So dauerte die Beratung mehr als drei Stunden. Eingangs wurde von Kämmerer Thomas Springmann auf die Methode der Haushaltsplanung "Doppik" (Doppelte Buchführung in Konten/Kommunen) hingewiesen, auf der die Gesamtplanung für die kommenden drei Jahre erfolgen werde. In der Übersicht wurde deutlich, wie der Finanzierungsmittelbestand von zwei Millionen Euro am 1. Januar 2018 auf 104 000 Euro beim gegenwärtigen grobem Planungsstand zum 1. Januar 2021 sinken werde, so dass eine Darlehensaufnahme für 2020 wahrscheinlich scheint. Trotz zu erwartender Belastungen wird laut Vorbemerkung durch Bürgermeister Matthias Bauernfeind für 2018 auf Gebühren- und Abgabenerhöhungen verzichtet. Dafür sei für 2019 mit höheren Forderungen vor allem bei Wasser- und Abwassergebühren zu rechnen.

Gleich zu Beginn äußerte Gemeinderat Martin Dieterle (FW) die Sorge, durch Festlegungen beim gegenwärtigen Haushaltsplan für die kommenden Jahre zu sehr gebunden zu sein, weshalb er für ein zurückhaltendes Agieren im Ausgabenbereich mahnte.

Auch bei kleineren Ausgabeposten im Rahmen zwischen 5 000 und 10 000 Euro wie bei der Beschaffung eines Rats-Infosystems, der Schulkinderbetreuung und dem Zuschusspool für die Landschaftspflege gab es Diskussionen, wie sinnvoll und notwendig die Posten seien.Zu leidenschaftlichen Aussprachen kam es bei den in ihrer Durchführung noch offenen großen Maßnahmen im Finanzhaushalt, wie dem Einbau von drei Wohnungen im alten Schul- und gegenwärtigen Vereinshaus an der Walke und der Fortsetzung des Radwegs in einer weiteren Etappe. Bezüglich der Nutzung des alten Schulhauses überwog die Meinung, dass man sich Wohnen und Vereinsleben nebeneinander vorstellen könne. Dabei wurde auch eine zusätzliche Vereinsnutzung in der nur noch als Grundschule weitergeführten Wolftalschule im Ortsteil Kirche angedacht. Allein Gemeinderat Martin Welle schloss sich den Argumenten der betroffenen Vereinen an, die bei der Versammlung ein Nebeneinander von Wohnen und Vereinsaktivitäten nahezu ausgeschlossen hatten.