Oberwolfach Alles dreht sich um das Tarockblatt

Oberwolfach. Außer diesem gelungenen Coup der beiden "Jungstars" lief das große jährliche Vereinsereignis im Terminkalender der Oberwolfacher Wanderfreunde im traditionellen Rahmen ab. Ehrenvorsitzender Alois Schoch leitete den Spielnachmittag wie nun schon seit 52 Jahren. Raimund Schillinger bemühte sich um den organisatorischen Rahmen und wäre als Ersatzmann im Notfall auch wieder zum Mitspielen angetreten. Ersatzmann spielte auch Rolf Armbruster, der sich zurückhielt, als es ohne ihn genau zu sechs Dreiergruppen reichte.

Mehr als früher waren auch einige Gäste aus der Umgebung gekommen. Gefreut hat der Verein sich, dass durch Irene Groß aus Schenkenzell auch wieder mal eine Dame tapfer "mitgestaigt" hat und auf Anhieb einen Mittelplatz ergatterte. Um am Ende die Nase vorn zu haben, mussten die Spieler schon in beiden Runden Glück haben und Geschick beweisen.

Springmann war auch im vergangenen Jahr dabei und brachte so eine gewisse Erfahrung mit. Mit 24 und 94 "Guten" erspielte er in beiden Spielrunden die nötige Punktzahl zum souveränen Gesamtsieg. Matthias Dieterle war zwar im zweiten Durchgang mit 116 "Guten" der Beste, aber er brachte aus Runde eins schwer belastende 95 "Miese" mit. Zwei gleichmäßig gute Durchgänge brachten Albert Schmieder aus Schapbach am Ende Platz zwei ein. Dritter wurde Norbert Raabe mit insgesamt 79 "Guten".