Oberwolfach "30 Jahre sind ein runder Abschluss"

Und für diesen Schlussstrich haben sich die Musiker einiges einfallen lassen. "Es gibt auch einige Überraschungen für Zuhörer", verspricht Schätzle, möchte aber noch nicht mehr verraten. Für dieses Konzert habe er geschaut, was die Kapelle ganz am Anfang seines Schaffens in Oberwolfach gespielt hat, so Schilli. "Anfangs war ich mehr als Solist unterwegs – einige Dinge von damals haben wir wieder ausgegraben", verrät der 57-Jährige.

Mit der Vorbereitung auf ein Jahreskonzert sei er stets Monate beschäftigt, so Schilli. "Es braucht eine lange Vorbereitung, bis alles steht." Hilfe bekommt er dabei von Simon Gewald. Durch seine Moderationen bekämen die Konzerte einen roten Faden. "Von der Idee bis zum fertigen Konzept schicken wir eine Menge E-Mails hin und her", erklärt der Dirigent lachend.

Die Proben für das letzte Jahreskonzert unter Schillis Dirigat laufen bereits auf Hochtouren. Das gilt auch für die Suche nach einem Nachfolger, denn die TKO schaut sich derzeit nach einem neuen Dirigenten um. "Wir haben bereits Bewerber", verrät Schätzle. Er sei zuversichtlich, dass bis zum 1. März kommenden Jahres ein Nachfolger den Taktstock übernehmen wird.

Das Jahreskonzert steht unter dem Motto "30 Jahre Roman Schilli mit der TKO". Es findet am Samstag, 15. Dezember ab 20 Uhr in der Festhalle Oberwolfach statt. "Auch in diesem Jahr können sich die Zuhörer auf ein abwechslungsreiches Programm mit großen Werken von bekannten Komponisten freuen", heißt es in der Ankündigung.