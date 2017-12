Oberwolfach (red/ms). Jennifer Moser, Auszubildende im Schreinerhandwerk von der Fensterbaufirma Erich Schillinger aus Oberwolfach, hat an dem Projekt "Go for Europe" teilgenommen. Das geht aus einer Pressemitteilung hervor. Moser hat nun vier Wochen in Paignton (England) verbracht. Dass es ein solches Projekt gibt, erfuhr sie von ihrer Chefin Edith Chrobok. Moser ist ihren Arbeitgebern sehr dankbar, dass sie ihr diese Horizonterweiterung ermöglichten und findet: "Es ist schade, dass es beispielsweise in der Berufsschule überhaupt nicht bekanntgegeben wird." "Durch ein Auslandspraktikum lernen unsere Auszubildenden andere Arbeitsweisen und -welten kennen. Sie werden selbstbewusster, aufgeschlossener", begründet Geschäftsführer Wilhelm Schillinger diese Großzügigkeit. Die vier Wochen in einem englischen Schreinerbetrieb haben Moser viel gebracht, wird sie in der Pressemitteilung zitiert. Die 18-Jährige bewarb sich nach der mittleren Reife als Schreinerlehrling bei der Fensterbaufirma und befindet sich im zweiten Ausbildungsjahr. Nach einem einwöchigen Sprachkurs ging es in den Betrieb. Jennifer Moser arbeitete mit 15 Mitarbeitern – vom gelernten Bootsbauer bis zum Zimmermann – zusammen. Die Ausstattung und der Arbeitsablauf waren aber in keiner Weise mit der von der Firma Schillinger vergleichbar: Die englische Schreinerei war zum Beispiel altmodisch. Durch Montageeinsätze kam Moser auch viel herum und lernte neue Leute kennen.