Oberwolfach 14. Wolftal-MTB-Wochenende beginnt gewissermaßen international

Organisator Josef Oehler, Leiter des Wolftäler Tourismus-Büros, schickte die hoch motivierten Sportler mit Worten des Dankes für die zum Teil wiederholte Teilnahme an den Wolftäler Mountainbike-Tagen auf die "Reise".

Bei der Tour am Donnerstag radelten auch Jugendliche mit. Außerdem sorgten zwei Teilnehmer aus dem Elsass für eine gewisse Internationalität der Veranstaltung. Es wurden so um die dreißig Kilometer mit gegen 700 Höhenmetern bewältigt.

Weiter ging es am Freitagmittag auch schon am Lindenplatz in Oberwolfach. Ganter und sein Guide-Kumpan Werner Glunk gaben zunächst noch letzte Informationen für die mittelschwere Tour über die Erzwäsche nach St. Roman.