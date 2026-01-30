Oberweierer Rat ist sich einig: Darum soll die Gemeinde Friesenheim das Pfarrheim kaufen

In einer nicht öffentlichen Sitzung hat der Oberweierer Rat entschieden, dem Gemeinderat den Kauf des Grundstücks in der Talstraße zu empfehlen.
Schon einige Zeit wird in Oberweier über einen geplanten Kauf des Pfarrheims geredet. Nur amtlich war es bisher nicht. Jetzt hat Ortsvorsteher Andreas Bix in der Sitzung des Ortschaftsrats bekanntgegeben: „Wir haben als Ortschaftsrat in einer nicht öffentlichen Sitzung dem Gemeinderat von Friesenheim den Kauf des Grundstücks in der Talstraße mit der Flurnummer 1026 empfohlen.“ Hinter dem Grundstück verbirgt sich das Pfarrheim, das die Katholische Kirchengemeinde zum Verkauf anbietet.