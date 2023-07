Das zweite Dorffest von Oberweier war erneut ein Erfolg: Hunderte von Menschen sind der Einladung des Ortschaftsrats gefolgt und kamen an die Waldmattenhalle. Unterstützung erhielten die Räte von den Vereinen, die alle Hände voll zu tun hatten.

Musik und gute Gespräche an vielen Tischen haben die Menschen an der Waldmattenhalle zusammenrücken lassen. Zur Eröffnung spielte der Musikzug Friesenheim unter der Leitung von Erich Huck. Später hat die Band „Spirits and Music“ bestens unterhalten.

Möglich war das Dorffest in Oberweier nur, weil der Ortschaftsrat gemeinsam mit seinem Ortsvorsteher für dieses Ambiente gesorgt hatte. Unterstützt wurde das Fest von Vereinen, die allesamt mit anpackten. Die „Krabbe Schenkel“ übernahmen gemeinsam mit den „Vollmerwaldhexen“ den Spüldienst. Ein kühles Bier gab es am Bierwagen mit dem Sportverein.

Mächtig zu schwitzen, hatten die Mitglieder im Männergesangverein mit ihrem Vorsitzenden Lutz Heiermann. Zwei Öfen für Flammenkuchen galt es immer wieder zu füllen. Der Blick in die Kühltruhe versprach, dass die Flammenkuchen reißenden Absatz fanden. Nicht weniger zu tun hatte Matthias Göbbels mit seinem Team hinter dem Grill. Das Miteinander der Vereine und des Ortschaftsrats funktionierte bestens.

Fassanstich übernahm der Bürgermeister und der Ortsvorsteher

Dass dieses Miteinander auch in der deutsch-französischen Freundschaft harmoniert, dafür steht vor allem der Dorlinsbacher Bürgermeister Gilbert Roth. Schon etwas vor dem Beginn des Fests war er in Oberweier mit Ehefrau und Enkelkindern eingetroffen. Einen Spielplatz benötigten die Kinder nicht, schließlich war die Waldmattenhalle zum Toben geöffnet und der Dorfbrunnen fasziniert schon seit mehr als 500 Jahren an Ort und Stelle.

Zum Fassanstich mit Bürgermeister Erik Weide und Ortsvorsteher Andreas Bix ließen sich die Gäste nicht lange bitten. Dass vielleicht ein Glas Bier nicht unbedingt an den Weinstand der Winzergenossenschaft Friesenheim passt, blieb nicht unbemerkt. Im trauten Miteinander verrichteten die Frauen der Frauengemeinschaft ihren Dienst. „Das Bier wurde uns geschenkt und Lebensmittel lassen wir prinzipiell nicht verkommen“, erklärte Marietta Rottler lachend.

Lustig ging es zu beim Dorffest in Oberweier und ausgelassen war die Stimmung. Kaum hatte Bürgermeister Roth die Ehrenbürgerin von Dorlisheim Annerose Lauer gesichtet, stand er schon vom Tisch auf, um sie zu begrüßen und in den Arm zu nehmen. Die Herzlichkeit sprach Bände und drückte eine tiefe, beiderseitige Wertschätzung aus. „Wenn ich nach Oberweier komme, bin ich bei Freunden“, erklärte Roth gegenüber unserer Redaktion. Gern mische er sich dabei auch unter die Menschen.

Mirabellenfest

Das Mirabellenfest der französischen Partnergemeinde Dorlisheim findet am Sonntag, 20. August, statt. Dazu lud Bürgermeister Gilbert Roth alle Oberweierer und Gäste aus der Gemeinde zur Veranstaltung ein. An der Gestaltung eines Themenwagens wirkt auch der Ortschaftsrat von Oberweier im Schulterschluss mit den Kollegen in Dorlisheim mit. Tausende von Chrysanthemenblüten werden wieder gut zehn Themenwagen, gestaltet von den Vereinen, schmücken.