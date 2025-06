Oberverwaltungsgericht Nancy: Elsass geht gegen Endlagerung von Giftmüll in Berufung

1 Die genehmigte Giftmüll-Endlagerung im Elsass sorgt weiter für Konflikte (Symbolbild). Foto: imago images/IlluPics/via www.imago-images.de Eine gerichtliche Genehmigung zur Giftmüll-Endlagerung nahe der deutschen Grenze im Elsass will die französische Region in höherer Instanz anfechten.







Die Gebietskörperschaft Elsass geht gegen die vom Verwaltungsgericht Straßburg genehmigte Endlagerung von Giftmüll an der französisch-deutschen Grenze in Berufung. Angesichts des großen Risikos einer ernsthaften Verschmutzung des Grundwassers im Rheineinzugsgebiet sei der dauerhafte Verbleib des Giftmülls in der elsässischen Deponie Stocamine unverantwortlich, teilte die Gebietskörperschaft mit. Über den Einspruch muss nun das Oberverwaltungsgericht in Nancy entscheiden.