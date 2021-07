1 Bruno Zarrella Foto: privat

Das Eiscafé am Obertorplatz hat einen neuen Betreiber: Er heißt Patrizio Reale und hat seinem Gastronomiebetrieb den Namen "O Sole Mio" gegeben.

Hechingen - Die Eröffnung findet am Freitag, 9. Juli, von 15 Uhr an statt. Vor Ort wird auch Bruno Zarrella sein, der mit einigen Gesangseinlagen die Gäste erfreuen wird. Wie er vorab mitteilt, sei er schon voller Vorfreude, wieder in Hechingen zu sein, denn seine ehemalige Heimat liege ihm nach wie vor sehr am Herzen.

Und vielleicht singt er am Freitag nächster Woche ja den Namen des Eiscafés, der auch Titel des berühmten Liedes ist.