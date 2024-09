Obertorplatz in Hechingen: Auch Fußgänger sind Verkehrsteilnehmer

Obertorplatz in Hechingen

1 Der Obertorplatz in Hechingen mitten in der Innenstadt – ein Zebrastreifen auf Höhe der Stadtapotheke soll aber nicht kommen. Foto: Kost

Am Obertorplatz in Hechingen soll kein Zebrastreifen kommen. Unser Leser Jürgen Detel fordert, dass Fußgänger besser geschützt werden sollten.









Mit einem Feuerwerk an Gesetzen und Verordnungen hat die Hechinger Verkehrsbehörde in der jüngsten Sitzung des Bauausschusses die verkehrsrechtlichen Grundlagen für die Entscheidungen zum Obertorplatz aus ihrer Sicht dargelegt. Ausführlich erklärt und begründet wurde, warum die Autos an zwei Stellen jetzt Vorfahrt erhalten. Ausführlich erklärt und begründet wurde auch, warum für Fußgänger kein Zebrastreifen möglich sein soll.