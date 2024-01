Obertorplatz Hechingen: Ehemaliges Hotel Klaiber wird zur Unterkunft für Geflüchtete

1 Das ehemalige Hotel Klaiber wird zur Unterkunft für Geflüchtete. Foto: Stopper

Das ehemalige Hotel Klaiber am Obertotplatz wird zur Unterkunft für Geflüchtete. Das teilt das Landratsamt mit.









Das Landratsamt des Zollernalbkreises richtet im ehemaligen Hotel Klaiber am Obertorplatz in Hechingen eine weitere vorläufige Unterkunft für geflüchtete Menschen ein. Der Landkreis ist für die vorläufige Unterbringung von Geflüchteten zuständig. In vorläufiger Unterbringung warten Geflüchtete die Bearbeitung ihres Asylantrags ab. Der Landkreis gibt demnächst weitere Informationen für die Unterkunft am Obertorplatz bekannt. Partner bei dem Vorhaben ist der Hechinger Arbeitskreis Asyl. Derzeit steht das ehemalige Hotel Klaiber leer.