Passend für den Urlaub im Spätherbst und frühen Winter bietet das Sport- und Wellnesshotel Allgäu Sonne in Oberstaufen die Angebote: Herbstsonne und Winterzauber.

An einem sonnigen Südhang oberhalb Oberstaufens gelegen, bietet das Sport- und Wellnesshotel Allgäu Sonne eine grandiose Aussicht auf die Allgäuer Bergwelt.

Beim Angebot „Herbstsonne“ bekommen Gäste einen Nachlass auf Nebenleistungen wie Verpflegung und Bars. Beim „Winterzauber“ erhalten die Gäste, die eine Schrothkur buchen, die Schrothverpflegung gratis. Beide Angebote gelten vom 3. November bis zum 22. Dezember 2024.

Angebot Herbstsonne: Nachlass auf Nebenleistungen

Gäste, die das Herbstangebot buchen, genießen das kleine Extrageschenk der Allgäu Sonne: Bei einem Mindestaufenthalt von fünf Nächten erhalten sie eine Rückerstattung pro Nacht auf Leistungen im Restaurant oder an den Bars. Da macht es nochmal so viel Freude sich von Barchef Odin Karas im Stießbergstüble bei der Getränkeauswahl beraten oder sich im Restaurant mit Gourmet-Halbpension oder à la carte verwöhnen zu lassen.

Angebot Winterzauber: Schrothverpflegung gratis

Das Angebot Winterzauber ist zugeschnitten auf Gäste, die die Schrothkur buchen. Die Original Oberstaufener Schrothkur ist ein hervorragendes ganzheitliches Naturheilverfahren, bei dem der Körper in wenigen Wochen gründlich entlastet und entgiftet wird. Idealerweise investiert man zwei bis drei Wochen in seine Gesundheit. Ziel ist es, die Selbstheilungs- und Abwehrkräfte zu aktivieren. Die Schrothkur ist weitestgehend salzfrei, frei von tierischem Eiweiß und Fett und reich an basischem Gemüse und Obst. Hinzu kommen Kartoffeln, Reis, Gries oder Graupen. Gewürzt wird mit reichlich Kräutern.

Trotz der strengen Kurvorgaben wird der Menüplan von dem Küchenteam der Allgäu Sonne sehr abwechslungsreich und schmackhaft gestaltet. An einigen Tagen wird sogar eine süße Nachspeise serviert. Beim Angebot Winterzauber erhalten Gäste die Schrothverpflegung gratis.

Sport, Wellness und ganz viel gute Laune

Was den Aufenthalt in der Allgäu Sonne besonders macht, sind die vielen netten Kontakte, die sich ergeben, wenn man etwa bei einem der vielen täglichen Sportkurse gemeinsam trainiert oder beim Training in der großen Panoramafitnesswelt fachsimpelt.

Bei den an sechs Tagen die Woche stattfindenden geführten Wanderungen erfahren die Gäste nicht nur einiges über die wunderschöne Landschaft rund um die Allgäu Sonne, sondern lernen auch viele nette Menschen kennen. In der großzügigen Panoramahalle oder abends bei Live-Musik und Tanz im Stießbergstüble sind interessante Begegnungen Programm. Lehrreich und lustig wird es auf jeden Fall bei den beliebten Cocktail-Mixkursen, einem Gin-Tasting oder einer Edelspirituosen Degustation.

Die Allgäu Sonne ist daher auch bei Alleinreisenden sehr beliebt. Mit 65 Einzelzimmern von 149 Zimmern und Suiten gesamt ist das Sport- und Wellnesshotel in Oberstaufen prädestiniert dafür. Da die günstigsten Einzelzimmer zum gleichen Preis zu buchen sind, wie ein Doppelzimmer pro Person, profitieren davon auch Familienzusammenkünfte oder Freundesgruppen.

Beim Fünf-Gänge-Dinner können Solo-Reisende an kleinen Gemeinschaftstischen Platz nehmen. In der Schrothstube ist der „Achter-Tisch“ sehr beliebt. Wer lieber allein speist, ist auch damit in bester Gesellschaft. Denn einige wählen gerne einen Einzeltisch.

Überall auf dem Gelände des Fünf Sterne-Hotels finden sich wunderschöne Plätze zum Entspannen und um zur Ruhe zu kommen.

Verwöhnen lassen können sich Gäste zudem im Spa-Bereich mit vielen Wellness- und Kosmetikanwendungen.

