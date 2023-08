Der junge Oberschopfheimer Sportler hat sich als Landesmeister in zwei Disziplinen für den Wettkampf des Deutschen Schützenbundes in München qualifiziert. Den Titelkampf geht Lau dabei ganz ohne Druck an. Neben ihm gehen in drei Wettkampfwochen mehr als 6000 Sportler an den Start.

Levin Lau ist eine Art sportlicher Überflieger. Vor zwei Jahren hat er erstmals im Schützenhaus in Oberschopfheim angeklopft und prompt wurde er in diesem Jahr Landesmeister in der Kategorie Luftgewehr-Dreistellung, außerdem Landesmeister im Kleinkaliber liegend sowie Landesvizemeister mit dem Luftgewehr stehend. Fleiß im Training und ein großes Talent, das ihm Trainer Gerhard Kupfer attestiert, haben ihn in den Landeskader und jetzt zur Teilnahme an der deutschen Meisterschaft in München gebracht.

Während andere Jugendliche seines Alters ihren Urlaub im Süden verbringen, hat sich Levin Lau sein Ticket für die Teilnahme an der deutschen Meisterschaft der Sportschützen in München erarbeitet. Auch in den Sommerferien steht der 15-Jährige am Trainingsstand im Oberschopfheimer-Schützenhaus. Lässig wirkt er, als er auf dem Tisch sitzend von seinem Hobby erzählt.

„Fußball war mir zu langweilig“, erklärt der junge Mann im Gespräch mit unserer Redaktion. Zu seiner Leidenschaft für den Schützensport erklärt der Oberschopfheimer: „Es ist die Fokussierung auf diesen einen Schuss, in vollkommener Konzentration und die Freude darüber, wenn er gelungen ist.“ Obwohl er schon Landesmeister ist, betont er im Gespräch: „Da geht noch mehr.“

Auch sein Trainer tritt bei der Meisterschaft an

Gerhard Kupfer stimmt ihm vollkommen zu. Gemeinsam starten sie bei der deutschen Meisterschaft. Schließlich hat sich auch der 63-Jährige sein Ticket über einen Landesmeistertitel im Kleinkaliber gesichert. Während Lau das Sportschießen schon mit 13 Jahren für sich entdeckt hat, sieht sich Gerhard Kupfer eher als Spätzünder. Zielgenau und in bester Konzentration habe er sich 1996 beim Dreikönigsschießen für diesen Sport begeistern lassen. Da seine Töchter leidenschaftliche Sportschützinnen waren, ist er geblieben und ließ sich zusätzlich zum Trainer ausbilden.

Über die ersten Begegnung mit Levin Lau sagt Gerhard Kupfer: „Eines Tages stand er im Schützenhaus und sagte: „Hier bin ich.“ Einfach so. Konditionell halte sich Lau auf Höchststand. Einmal im Monat geht es zum intensiven Landeskadertraining nach Steinbach. Dort wird jede Minute genutzt. Nach dem Abendessen am Freitag geht es für zwei bis drei Stunden zum Training. Dann ist strikte Nachtruhe angesagt. Das Training beginnt morgens um 7 Uhr mit Frühsport. Von 9 bis 17 Uhr mit Pausen für das Mittagessen geht es an den Schießstand. Sonntags um 14 Uhr wird wieder nach einer langen Trainingsphase die Heimreise angetreten.

Schule und Training sind für den Sportler gut vereinbar

Seinem Schützling attestiert sein Trainer eine hohe Trainingsdisziplin. Da Kupfer selbst im Landeskader trainiert, kann er den jungen Lau immer mitnehmen. Für den Transport von Waffen hat er eine besondere Genehmigung in Form einer Waffenbesitzkarte. „Die Eltern dürfen Levin nicht fahren“, erklärt Kupfer. Ihnen fehlt diese Bescheinigung.

Das Training lasse sich gut mit der Schule vereinbaren, betont Levin. Er besucht die zehnte Klasse am Scheffelgymnasium in Lahr. Spezielle Übungen wie autogenes Training brauche er nicht. Bezüglich seiner Ernährung meint er: „Gegessen wird, was auf den Tisch kommt.“

Levin Lau und sein Trainer Gerhard Kupfer nehmen an der deutschen Meisterschaft teil. Foto: Bohnert-Seidel

Zur deutschen Meisterschaft geht er ganz ohne Druck. „Man macht das halt“, sagt er: „Nahezu ohne Lampenfieber.“ Bestens sei er vorbereitet. „Der Rest wird sich zeigen“, ergänzt Trainer Gerhard Kupfer und sei, wie bei allen anderen Teilnehmern auch, von der Tagesform abhängig.

Für den Oberschopfheimer Nachwuchssportler startet die deutsche Meisterschaft am Freitag, 25. August, in der Disziplin Luftgewehr-Dreistellung. Einen Tag später wird er sich in der Disziplin „Kleinkaliber 3 mal 20“ messen.

Der Wettkampf

Jedes Jahr treffen sich in München/Hochbrück auf der Olympiaschießanlage die besten Schützen des Landes. Mit mehr als 6000 Sportlern zählt die deutsche Meisterschaft der Sportschützen zu den größten Sportveranstaltungen in Deutschland. In rund 35 Disziplinen in unterschiedlichen Altersgruppen erfolgt die Jagd auf die Titel und Medaillen. Schätzungen zufolge werden bei den Wettkämpfen rund 750 000 Schuss abgegeben, so der Deutsche Schützenbund.