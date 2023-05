1 Die Winzer in Oberschopfheim haben die Nase voll – in der Hauptversammlung wurde entschieden, dass sie dem Badischen Winzerkeller den Rücken kehren werden. Foto: Bohnert-Seidel

Nach 55 Jahren wird die WG Oberschopfheim ihren Vertrag mit dem Badischen Winzerkeller kündigen. Das Vertrauen sei verspielt, zu gering sind die Erlöse. Die Oberschopfheimer machten bei der Hauptversammlung deutlich, dass sie über die Auszahlungspreise nicht einmal die Kosten gedeckt bekommen.









Von der Versammlung der Winzergenossenschaft (WG) erhält der Vorstand um Frank Erb den eindeutigen Auftrag, weitere Schritte einzuleiten. So hat am Mittwochabend die Versammlung die erforderliche Zweidrittelmehrheit erreicht und mit 79,4 Prozent beschlossen, den Vertrag mit dem Badischen Winzerkeller zu kündigen. Von 36 stimmberechtigten Mitgliedern haben 27 für die Trennung und sieben für den Verbleib gestimmt, zwei Stimmen waren ungültig. Ab 2025 sei die WG frei. Der Vorstand mit Aufsichtsrat hat die Vollmacht bekommen, Gespräche mit weiteren Winzerkellern zu unternehmen. Eine Rückkehr zum Winzerkeller in Breisach wäre jederzeit möglich. Lediglich Verträge müssten ausgehandelt werden.