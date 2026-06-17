Oberrheinisches Sinfonieorchester: Mozart von seiner heiteren Seite

Ein musikalischer Spaß trifft auf ungarischen Stil, trifft auf schwedische Volksmelodien: Das Sommerkonzert des Oberrheinischen Sinfonieorchesters Lörrach verdient wirklich diese sommerlich-luftige Bezeichnung. Denn hier kommt ein parodistisches Mozart-Divertimento mit einem heiteren, lebhaften Klavierkonzert von Haydn und einer Streicherserenade über schwedische Melodien von Max Bruch nahtlos zusammen.

Die verbindende Klammer ist Mozart: Die musikalische Persiflage für Streicher und zwei Hörner zeigt mit witzigen Momenten Humor in der Musik. Und die frühreife A-Dur-Sinfonie Nr. 29 KV 201 beschwört schon einen ganz bestimmten mozartlichen Ton. Alles ist hier Melodie und man vergisst, dass Mozart noch von der Mannheimer Schule und Joseph Haydn herkommt, so individuell und gesanglich ist der Tonfall dieser viersätzigen Sinfonie.

Pianistin aus der Schweiz tritt als Solistin auf

Für das Haydn-Klavierkonzert, das man leider immer seltener hört, das früher aber sehr beliebt war, übernimmt Josephine Riek die virtuosen Figurationen des Solos in dem spritzigen Allegro, dem wunderbaren lyrischen langsamen Satz und dem womöglich aus der magyarischen Volksmusik stammenden mitreißend tänzerischen Rondo all’Ungherese.

Zusammengestellt wurde dieses ansprechende Programm von Siping Wang, seit vier Jahren Leiter des Lörracher Orchesters. Der „Musikalische Spaß“ von Mozart, ein witziges und originelles Werk der Wiener Klassik, war für Wang ein Zufallsfund, hat er sich bei der Konzeption des Programms doch viel Musik angehört.

Haydns Klavierkonzert, das mit seiner Leichtigkeit und seinem vitalen Schwung, seiner federnden rhythmischen Eleganz sehr reizvoll in die kleine Sommertournee passt, wurde auf Anregung eines Orchestermitglieds ins Programm aufgenommen. Drei Jahre lang gab es bei den Konzerten der „Oberrheinischen“ kein Klavier mehr zu hören. Zuletzt, 2023, spielte Marc Hunziker die „Rhapsody in Blue“ von George Gershwin. Er ist der Lehrer der jungen Schweizer Pianistin Josephine Riek, die als Solistin bei Haydn antritt. Sie studiert in der Klasse von Hunziker an der Basler Hochschule für Musik Schulmusik mit Klavier und schließt im Sommer ihr Masterstudium ab.

Die 26-Jährige widmet sich mit großer Leidenschaft dem Klavier und ist vielseitig musikalisch tätig, als Pianistin solistisch und in einem Klavierduo, als Musikpädagogin, Chorsängerin im Kammerchor der Musikakademie Basel und sammelt wertvolle Bühnenerfahrung als Begleiterin bei Chorprojekten.

40 Musiker stehen in diesem Jahr auf der Bühne

So kennt man sie in Lörrach bereits als Klavierbegleiterin von Kinder- und Jugendchören. Riek wirkt auch bei interdisziplinären Projekten im Bereich „Musik und Bewegung“ mit. Und als Chorleiterin realisiert sie eigene künstlerische Projekte.

40 Musiker sind dieses Mal auf der Bühne, darunter vorwiegend Streicher und nur vier Bläser, wie der neue erste Vorsitzende Thomas Th. Willmann verrät. Das Werk von Max Bruch ist eine reine Streicherserenade. Im Januar hat die Probenarbeit begonnen. Für die Tutti-Proben mit Klavier muss das Orchester vom angestammten Haus der Stadtmusik in den Musikraum der Musikschule Lörrach ausweichen, weil dort ein Klavier vorhanden ist.

Für das Premierenkonzert am kommenden Sonntag in der Halle 9 in Lörrach, mittlerweile als Konzertort etabliert, steht ein großer Bösendorfer-Konzertflügel Imperial zur Verfügung, gesponsert von der Wiener Klavierfirma.

Die Halle 9 ist dem Orchester und Publikum bereits bekannt, gab es dort vor zwei Jahren doch die Uraufführung eines Werks von Eckhard Lenzing. An den Konzertorten in Kandern und Wehr sind Instrumente vorhanden, in der Evangelischen Stadtkirche der Töpferstadt ein Flügel, in der Stadthalle Wehr sogar ein von Weltstar Anne-Sophie Mutter gestifteter Steinway.

„Mozart so zu spielen, dass er gut klingt, ist nicht einfach“, sagt Vorsitzender Willmann, Kontrabassist im Orchester. „Aber Siping Wang feilt an Dynamik und Interpretation.“ Beste Voraussetzungen für das sommerliche Hörvergnügen.

Sommerkonzerte: Sonntag, 21. Juni, Matinée 11 Uhr, Lörrach, Halle 9 (Gewerbestraße 9); Samstag, 27. Juni, 19.30 Uhr, evangelische Kirche Kandern (Kollekte), So, 28. Juni, 19 Uhr, Stadthalle Wehr. Vorverkauf für das Lörracher Konzert: Musikhaus Geissler