Oberrheinisches Sinfonieorchester: Mozart von seiner heiteren Seite

Die Sommerkonzerte des Oberrheinischen Sinfonieorchesters Lörrach bringen Werke aus der Schatzkiste der Wiener Klassik.
Ein musikalischer Spaß trifft auf ungarischen Stil, trifft auf schwedische Volksmelodien: Das Sommerkonzert des Oberrheinischen Sinfonieorchesters Lörrach verdient wirklich diese sommerlich-luftige Bezeichnung. Denn hier kommt ein parodistisches Mozart-Divertimento mit einem heiteren, lebhaften Klavierkonzert von Haydn und einer Streicherserenade über schwedische Melodien von Max Bruch nahtlos zusammen.