Oberreichenbach Zwei unabhängige Netze geben Sicherheit

Im Ernstfall, so Neuweiler, würde auch die Calwer Drehleiter zum Einsatz kommen, um bei der Menschenrettung zu unterstützen. Für die Hauptübung legten indes die Helfer eine Leiter an die Terrassenbrüstung an und boten den Betroffenen dadurch einen Fluchtweg. Allerdings nicht, ohne sie zuvor mit Seilen zu sichern, in denen sie bei Bedarf, also beispielsweise einem Abrutschen auf den Sprossen, abgefangen werden können und ein Sturz verhindert wird. Über die Terrasse wurden auch die Vermissten, die schnell gefunden waren, gerettet. "Bei der vorherrschenden Enge des Treppenhauses, in dem kein Transport mit Trage möglich ist, bot sich das an", stellte der Abteilungskommandant zum Rettungsweg fest.