Oberreichenbach Wurde Auto mutwillig beschädigt?

Hinten rechts habe auch noch jemand gegen den Kunststoffteil der Stoßstange getreten, das sich dadurch leicht verbogen habe, sagt die 21-Jährige. "Die Leiste auf der rechten Seite wurde auch noch abgerissen und steht seither ab", sagt sie.

"Wer macht denn so was?", fragt sich Rogowski seitdem. Zufällig und aus Versehen könne der Schaden nicht entstanden sein, ist sie sich sicher. Schließlich stand das Auto rechts am Straßenrand an einer Hecke direkt am Grundstück ihres Hauses in der Birkgasse. "Auf der Seite läuft oder fährt normalerweise niemand vorbei", sagt Rogowski, "da wollte wohl jemand mit voller Absicht mein Auto demolieren". Um solch eine Delle in das dicke Blech des Kotflügels zu machen, brauche man auch einen Hammer oder einen anderen schweren Gegenstand. "So was hat man ja normalerweise nicht zufällig dabei", sagt die 21-Jährige. Das Loch im Verdeck könne nur von einem spitzen Gegenstand wie einem Messer oder einer Schere stammen, ist sich Rogowski sicher. "Im Nachhinein bin ich sogar noch froh, dass nicht noch die Reifgen zerstochen wurden", sagt sie.

Feuchtigkeit breitet sich aus

Zu den gleich sichtbaren Schäden komme aber noch die Feuchtigkeit hinzu, die sich gerade durch das kaputte Verdeck im Auto ausbreite, sagt Rogowski. "Ich kann gerade mit dem Auto auch nicht fahren und bekomme es nicht warm, da ich das Cabrio im Winter abgemeldet habe", erklärt die 21-Jährige. "Wenn ich Pech habe, verschimmelt mir alles".

Direkt nachdem Rogowski die Schäden bemerkt hatte, habe sie ihre Nachbarn gefragt, ob denen etwas aufgefallen sei. Aber niemand hatte etwas gesehen oder gehört. Die Anzeige bei der Polizei hat bislang auch noch keine neuen Erkenntnisse oder Hinweise gebracht. "Das ist doch kein kleiner Jugendstreich mehr. Das kostet mich richtig viel Geld, das wieder alles zu reparieren", sagt sie. Die Versicherung bezahle bei Vandalismus wie ihrem Fall gar nichts.

"Ich hoffe einfach, dass jemand etwas gesehen oder gehört hat, und dass die Verantwortlichen zur Rechenschaft gezogen werden", sagt Rogowski. Mögliche Zeugen sollen sich beim Polizeirevier in Calw unter der Telefonnummer 07051/16 10 melden.