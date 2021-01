Oberreichenbach Winterchaos in Oberreichenbach

Eine Frau hätte sogar ihren Kinderwagen über ein parkendes Fahrzeug hieven müssen, um ins Eigenheim zu gelangen. Der Verwaltung seien Bilder des Verkehrssünders zugespielt worden – man werde den jetzt von Seiten der Gemeinde rigoros anzeigen, kündigte Kistner an. Überhaupt habe er wenige Calwer Kennzeichen gesichtet – Böblingen, Stuttgart, Leonberg seien die häufigsten gewesen. Sogar einen bayerischen Ausflügler mit Ansbacher Kennzeichen habe er gesehen. Prinzipiell hat Kistner nichts gegen Touristen in seinem Ort, aber man müsse sich dann eben an Regeln halten, fordert er und "überlegen, was man macht".

Erbost über das Verhalten von manchen Skitouristen ist auch Michael Krämer aus Bad Liebenzell. Der Tagestourist war bereits am vergangenen Sonntag in Oberreichenbach unterwegs. Dort beobachtete er, wie Touristen die Gehwege an der Bundesstraße 296 zugeparkt hätten. Es sei weder auf die Abstandsregeln geachtet worden, noch hätten Gäste eine Mund-Nasen-Bedeckung getragen, klagte er.