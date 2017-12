Oberreichenbach "Werte wichtiger als der Sport"

Angeboten hatten sie insgesamt acht Laufveranstaltungen über rund fünf Kilometer, von denen mindestens fünf Veranstaltungen absolviert werden mussten, um in die Gesamtwertung zu gelangen. Neben den Laufveranstaltungen in Calw, Nagold, Bad Herrenalb, Bad Wildbad, Neuhengstett und Oberkollbach konnten von den Firmenläufern mit dem Paracelsuslauf und dem Firmenlauf gleich zwei Laufevents in Bad Liebenzell stattfinden.

Am Ende des Jahres wurden nun die Besten geehrt. So geschehen im Sportheim Oberkollbach, wo auf Anhieb 14 Einzelathleten und sieben Mannschaften für ihre diesjährigen Erfolge mit Urkunden und Sachpreisen ausgezeichnet wurden.

In der Männerwertung konnte Tobias Keber von der Schneeberger GmbH mit 43 Platzierungspunkten knapp vor Thomas Schmutz (Landratsamt Calw, 53 Punkte) den Sieg holen. Auf die Plätze schafften es Thorsten Erben (Nicolay GmbH, 78), Markus Kugele (Schneeberger GmbH 81) und Stefan Kostic ( Klinikum Nordschwarzwald, 98). In der Mannschaftswertung konnte das Männerteam der Schneeberger GmbH mit sechs Punkten knapp gegen das Klinikum Nordschwarzwald (8) und der Nicolay GmbH ( 13) die Oberhand behalten.